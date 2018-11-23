Source ЦТАК
Йенс Столтенберг обозначил позицию альянса во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает DEITA.RU.
По его словам, новых ядерных ракет наземного базирования в Европе не будет.
При этом он обвинил Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также в размещении вблизи стран-членов НАТО ракет, которые способны нести ядерные заряды.
Ранее сообщалось, что США затребовали увеличить военный контингент страны в Европе в связи с нарастающей российской угрозой.
Василий КУчин
Загрузка...