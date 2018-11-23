В городе Крайстчерч произошла бойня, сообщает DEITA.RU.



По предварительным данным агентства Otago Daily Times, в 13:45 по местному времени в расположенные рядом друг с другом мечети ворвались вооружённые люди и, заперев выходы, открыли огонь по собравшимся. В это время в обоих зданиях находилось около 500 прихожан. В результате бойни погибло по меньшей мере 27 человек.

Полиция города уже сообщила о задержании одного из подозреваемых и , что остальные участники расстрела могут находиться поблизости.

Дмитрий Шевченко