Американские конгрессмены Элис Стефаник и Вальдес Демингс представили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина», сообщает DEITA.RU.

Документ, разработанный американскими конгрессменами, предлагает разведчикам собрать данные и представить в Конгрессе доклад о финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях.

Нечто подобное в американской практике уже имело место быть. В начале 2018 года Минфин США обнародовало так называемый «кремлевский доклад». Этот документ содержал сведения о чиновниках и бизнесменах, близких к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке оказалось 210 имен: 96 бизнесменов, имеющих состояние более 1 миллиарда долларов США, и 114 политиков.

Дмитрий Санников