Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном вскоре начнут строить в Петропавловске-Камчатском, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RosTender.info.

Как ожидается, комплекс откроется на улице Океанской в начале октября 2021 года. На его строительство из бюджета Камчатского края выделено 694 млн рублей. Объект входит в госпрограмму «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

Минфин Камчатского края объявил тендер по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Заявки от участников принимаются до 13 марта, а 18 марта планируется подвести итоги тендера.