По итогам служебной проверки в Республике Бурятии сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по региону.

Как пишет РИА ФАН, в МВД в кратчайшие сроки проведена служебная проверка по факту приглашения танцовщицы на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел.

За низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по г. Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю.

Стоит отметить, что утром в субботу, 23 февраля, стало известно, что «по выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики».

Вдумавшись в формулировку, россияне задаются вопросом: проверка проводится не по факту самого стриптиза, а по факту выявленного материала, то есть приглашать девушек можно, а показывать никому нельзя.

Екатерина Брязгунова