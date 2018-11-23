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WhatsApp готовит сюрприз для своих пользователей, сообщает DEITA.RU.
Конструкторы популярного мессенджера собираются расширить его функционал, добавив возможность поиска по картинкам. Вскоре любое изображение можно будет также проверить на подлинность и уникальность.
Информация о грядущих изменениях попала в распоряжение технологического портала Engadge. По заверениям специалистов, новая опция будет доступна уже со следующими обновлением приложения.
Напомним, что 13 и 14 марта в работе мессенджера наблюдались сбои по всему миру.
Дмитрий Шевченко
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