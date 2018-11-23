В субботу, 23 февраля, известный приморский силач Иван Савкин более известный под псевдонимом Горный тигр во время празднования Дня защитника Отечества провел два показательных выступления, сообщает DEITA.RU.

В Большом Камне в 9 часов 30 минут он толкнул автобус марки «Паз» массой 5 тонн. Горный тигр справился без всяких проблем с первой попытки.

В 14 часов он выступил во Владивостоке на Центральной площади. Здесь он отбуксировал бронетранспортер «БТР – 82» общей массой 16 тонн. Это на 4 тонны превышает прошлый рекорд.





«Сдвинуть мощную военную машину мне удалось лишь с четвертой попытки на 10 сантиметров и бронетранспортер отъехал обратно, так как буксировал в «горочку». Лишь с пятой попытки БТР удалось поставить на более-менее ровное место. Под оглушительные крики зрителей, их собралось не менее 500 человек, военная техника была мною отбуксирована на расстояние около полутора метров», — поделился Иван Савкин.

Примечателен тот факт, что масса бронетранспортера на четыре тонны больше прошло мирового Рекорда по буксировке бронетранспортеров без специальной лестницы, с использованием лишь веревки и троса.

Проще говоря, в Приморье был установлен новый мировой рекорд.

Екатерина Брязгунова