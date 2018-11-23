В понедельник, 4 марта, из дома по улице Карбышева Владивостока вышел 27-летний мужчина. Он отправился в неизвестном направлении, и на данный момент о его местонахождении ничего не известно, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Примпоиске, мужчину зовут Константин. Он был одет в черную удлиненную куртку, черные кроссовки, черные штаны, синюю футболку с желтой надписью.





По словам матери молодого человека, заявление в полицию подано. Стражи порядка активно занимаются вопросом поиска жителя Владивостока.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Константина, просят обратиться по телефону: 8-902-480-52-25.

Екатерина Брязгунова