В течение дня, 11 марта, в Приморье возможно выпадение осадков, сообщает DEITA.RU.

По данным Примгидромета, в крае сохранится переменная облачность, местами ожидается небольшой снег. Воздух прогреется от нуля до 11 градусов тепла. Вероятность осадков сохранится на ближайшие двое суток.

Во Владивостоке ожидается от четырёх до шести градусов тепла. Ветер слабый умеренный, вечером до сильного. Вероятность осадков в течение дня 40%.

Дмитрий Шевченко