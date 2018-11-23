Сотрудники правоохранительных органов Хасанского района продолжают проводить проверку по факту гибели пенсионерки во время рыбалки, сообщает DEITA.RU.

О том, что пожилая женщина провалилась под лед, спасателям и скорой сообщил ее 66-летний знакомый. Мужчина пояснил, что утром они с друзьями и 62-летней знакомой приехали на подледную рыбалку в бухту Новгородскую, где и произошла трагедия. В результате несчастного случая пенсионерка упала в воду, а очевидцы происшествия не смогли вытащить ее на лед.

В результате длительного пребывания в морской воде женщина скончалась от переохлаждения. Ее тело только через несколько часов спасатели смогли вытащить на берег, где врачи лишь констатировали ее смерть.

Тело погибшей жительницы Славянки отправили в морг, а полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств несчастного случая со смертельным исходом. По факту гибели пенсионерки проводится проверка.

Дмитрий Шевченко