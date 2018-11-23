Спецназ штурмовал отдел МВД в городе Новая Усмань, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о противодействии незаконной деятельности местной полиции. По имеющимся данным, задержан начальник МВД района Новоусмановский Анатолий Уваров и еще несколько полицейских.

Полицейских подозревают в многолетних нарушениях - покрывательство нелегального бизнеса, сокрытие учета преступлений и прочее.

Отмечается, что во время штурма изъята документация, аудиозаписи и компьютеры. Другие подробности в интересах следствия не оглашаются.

Василий Кучин