Реестр «недобросовестных» родителей хотят создать в России, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона опубликован на сайте российского правительства.

Главная причина, по которой предлагается создать такой реестр, заключается в том, что по закону граждане, лишенные родительских прав или отстранённые от обязанностей опекуна, не имеют права усыновлять ребенка. Однако на практике случаи, когда такие лица брали на воспитания детей, происходят часто.

Отмечается, что, кроме такого реестра, будет подготовлена и запущена система, которая позволит обмениваться реестрами ведомствам различных регионов.

Екатерина Брязгунова