Глава комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что накопительную часть пенсий нужно отменить, сообщает DEITA.RU. Её даже вводить не нужно было, но теперь — отменить, заявил чиновник на социальном форуме 13 марта.

Ярослав Нилов считает, негосударственные пенсионные фонды работают несправедливо по отношению к гражданам, поскольку забирает себе долю прибыли независимо от итогов своей работы.

При этом политик не имеет ничего против добровольных пенсионных накоплений. По его мнению, гражданин может сам нести ответственность за свою будущую пенсию — так делается и в других странах. Но когда не работает обязательная накопительная пенсия, это делает ситуацию напряженной.

Анастасия Туркова