Росздравнадзор провел проверку российских клиник пластической хирургии и выявил нарушения в большинстве из них, сообщает DEITA.RU.

В 820 медицинских организациях (это более 68% от всех проверенных), 663 из которых - в частных руках, найдено более 3200 нарушений

Напомним, резонансный случай, связанный с клиникой пластической хирургии произошел в Волгограде. Здесь, во время операции скончалась 23-летняя женщина. В процессе пациентке стали вводить различные лекарственные препараты. Один из уколов вызвал периодически повторяющиеся судороги. Хирург вызвал скорую помощь.

Приезд медиков не помог - девушка скончалась на операционном столе. По предварительному заключению причиной смерти могли стать анафилактический шок или острая сердечная недостаточность.



Тем временем, ученые из Калифорнии выяснили, что пластические операции негативно влияют на состояние головного мозга, который просто не успевает перестроиться вслед за изменившейся внешностью. Это ведет к необратимым процессам, приводит к нервным срывам и депрессивным настроениям.

Таисия Масина