В приморский поселок Подножье «пришла» советская власть. Пост с соответствующей фотографией появился в паблике dpskontrol_125rus, сообщает DEITA.RU.

На опубликованных кадрах видно, что на крыше многоэтажного жилого дома появился красный флаг, напоминающий флаг Советского Союза.





История вызвала бурное обсуждение в Сети. «Так может она никуда и не уходила», «Хоть где-то положено начало», «Она походу оттуда и не уходила», «Наконец-то! Может хоть там что-то изменится в лучшую сторону», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова