Самым богатым россиянином по версии Forbes стал председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, сообщает DEITA.RU.

Его состояние, по данным издания, выросло с 18 до 24 миллиардов долларов.

Второе место досталось председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину. Его состояние скромнее - 21,3 миллиарда. К слову, год назад список Forbes возглавлял именно он.

Третье место - у президента "Лукойла" Вагита Алекперова ( его состояние оценивается в 20,7 миллиардов долларов).



Отмечается, что в списке Forbes российских долларовых миллиардеров поубавилось. В 2018 году их было 106, в свежем рейтинге оказалось 98.

Таисия Масина