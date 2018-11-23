«Корзина лекарств» в Израиле – это список препаратов, приобретение которых субсидируется государством в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Лечение в Израиле - для граждан страны финансируется 4 больничными кассами. Их деятельность регулирует Национальный закон о медицинском страховании. Ежегодно список субсидируемых услуг и препаратов дополняется, в него включаются новые медикаменты. В 2019 году более 50% новых лекарств в «корзине» составили таргетные и иммунные препараты, стоимость которых достаточно высока.

Рак легкого

В израильскую «корзину лекарств» в 2019 году были включены препараты:

Imfinzi (дурвалумаб) – моноклональное антитело из класса ингибиторов PD-1/PD-L1 – для пациентов с неоперабельным раком легкого 3-й стадии.



Тагриссо (осимертиниб) – ингибитор тирозинкиназы – для больных раком легкого с мутацией EGFR.



Кейтруда (пембролизумаб) – для больных с немелкоклеточным раком легкого.



Рак молочной железы

Perjeta (пертузумаб) - рекомбинантное гуманизированное моноклональное антитело к рецепторам эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2) – будет в числе субсидированных препаратов для пациенток с HER2-положительным раком молочной железы, для предотвращения рецидива заболевания.

Меланома

Комбинация препаратов Тафинлар (дабрафениб - ингибитор RAF-киназ) и Мекинист (траметиниб - ингибитор активации митоген-активированных регулируемых внеклеточным сигналом киназы 1 (МЕК1) и 2 (МЕК2)) – будет применяться в рамках системы обязательного медицинского страхования для терапии меланомы с мутацией BRAF. Как свидетельствуют результаты испытания COMBI-AD, опубликованные в 2017 году в журнале New England Journal of Medicine, данная комбинация в 2 раза увеличивает безрецидивную выживаемость у пациентов с 3-й стадией меланомы с мутацией BRAF.

Рак почки

Комбинация Тафинлар+Мекинист была включена в «корзину лекарств» также в качестве терапии первой линии при раке почки.

Препараты Opdivo (ниволумаб) и Yervoy (ипилимумаб) будут применяться для терапии рака почки продвинутых стадий.

Лейкозы

В «корзину лекарств» вошли:

Venclexta (венетоклакс), Dacogen (децитабин), Azacitidine (5-азацитидин) – для пациентов с острым миелоидным лейкозом, не являющихся кандидатами для интенсивной химиотерапии.



Mylotarg (гемтузумаб озогамицин) – для больных острым миелоидным лейкозом, которым может быть проведена интенсивная химиотерапия.



Лимфома

Препарат Axicabtagene ciloleucel (CAR-T-клеточная терапия) на основе химерных антигенных рецепторов, разработанный израильской биофармацевтической компанией Kite Pharma, в 2017 году был утвержден FDA как терапия второй линии при диффузной В-крупноклеточной лимфоме. В 2019 году этот препарат вошел в израильскую «корзину лекарств» для пациентов с этим заболеванием.

Сахарный диабет 1-го типа

Система FLASH мониторинга глюкозы FreeStyle Libre (разработка химико-фармацевтической корпорации Abbott, США) позволяет проверять уровень глюкозы крови без проколов пальца. В 2019 году она также войдет в израильскую «корзину лекарств». Система состоит из датчика, крепящегося на плечо, и портативного сканера. Устройство позволяет моментально измерять уровень глюкозы в межклеточной жидкости.

Ревматологические заболевания

Ilaris (канакинумаб) - человеческое моноклональное антитело IgG1/каппа изотипа к интерлейкину-1β – будет субсидировано для лечения генетически обусловленного наследственного заболевания - средиземноморской лихорадки.

Информация подготовлена специалистами израильской клиники Ассута - https://www.assuta-clinic.org/contacts/

Екатерина Брязгунова