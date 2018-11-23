Ночью в среду, 6 марта, один человек погиб на пожаре во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как рассказали в управлении, в 3 часа 12 минут по местному времени спасателям поступил вызов о возгорании в высотном доме № 77 на улице Нейбута. Пожарные прибыли на место происшествия спустя восемь минут и обнаружили, что горит квартира на втором этаже. Они тут же приступили к тушению.

Так как дым распространился по всему подъезду и создал угрозу жильцам соседних квартир и этажей выше, то спасатели приняли решение эвакуировать людей. Всего из дома были спасены 14 человек, еще 12 человек вывели.

При тушении в горящей квартире был обнаружен один человек без признаков жизни.

В 4 часа 15 минут пожар был локализован, а в 4 часа 42 минуты полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Екатерина Брязгунова