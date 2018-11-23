В Приморье спасли двух маленьких ларг, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказали специалисты, морских млекопитающих спасли от стаи собак. На помощь несчастным животным поспешили спасатели из Приморской краевой поисково-спасательной службы во Владивостоке.

Оперативному диспетчеру поступил вызов, что на льдине в районе мыса Кунгасный якобы находится человек. Однако вместо человека на льдине находились два детеныша ларги, на которых нападали собаки. На судне на воздушной подушке спасатели подошли к льдине и сняли пострадавших животных.

Ранее прошло сообщение о том, что двое подростков пытались поплавать на льдине вблизи Спортивной набережной, однако им помещали полицейские, которые с берега пристально наблюдали за ребятами.

Екатерина Брязгунова