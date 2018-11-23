В Кремле подтвердили информацию о том, что президент России Владимир Путин в скором времени.встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетяньяху 27 февраля, сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах и обменяются мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по вопросам палестино-израильского урегулирования и конфликта в Сирии.

Ирина Петрова