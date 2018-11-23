Каждый желающий, пусть то житель мыса Астафьева или же гость Приморского края, теперь может наблюдать за результатами исследований и работой на предприятии пылеулавливающих устройств, сообщает DEITA.RU. Ноу-хау было показано общественникам, журналистам и чиновникам во вторник, 26 февраля.

Однако работать центр управления предприятием начал еще месяц назад. Его уже удалось представить на суд жителям мыса Астафьева, которые обеспокоены экологической ситуацией.

Круглые сутки шесть сотрудников следят за происходящим в терминале, в том числе и за перемещением пыли. Десятки камер видеонаблюдения передают информацию онлайн. Два датчика круглосуточно производят мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе. Здесь же обрабатываются метеосводки и прогнозируется ситуация на следующий день. Центр создан, чтобы не допускать распространение пыли от угля и предупреждать внештатные ситуации, которые могут возникнуть из-за погоды.

По словам начальника отдела системного администрирования Дмитрия Даргана, на сегодняшний день ситуация изменилась кардинально. Если раньше информация была разобщена по отделам и службам, которые находились в разных помещениях, то сегодня в одном месте находятся все ключевые специалисты, которые ведут мониторинг экологической обстановки и работы предприятия.

«Эффективность возросла, тем более теперь жители могут позвонить на горячую линию и передать замечания, если они есть. Нам важна обратная связь. Центр создан, чтобы не допускать, пресекать пыление, тогда у нас с экологической обстановкой будет все хорошо», — отметил Дарган.

Экологическую обстановку мониторят как на самом предприятии, так и за его пределами. Датчик установлен в районе улицы Астафьева, 3. Показания еще с шести разных мест на мысе анализируют специалисты в лаборатории. В самом терминале работают пылеподавляющие пушки: четыре больших стационарных и 12 установленных локально.

Екатерина Брязгунова