Британские власти ужесточили правила выдачи инвестиционных виз, сообщает DEITA.RU.

Борьба с коррупционными схемами была усилена после отравления Сергея Скрипаля российскими спецслужбами. По прежним правилам инвестированные деньги должны были быть в распоряжении инвестора 90 дней, теперь же этот срок увеличили вдвое.

Как отмечают эксперты, в основном эта мера сослужит плохую службу богатым россиянам, так как по мнению специалистов множество бизнесменов распоряжаются "грязными деньгами". Британию же называют "стабильным местом для ведения бизнеса".

Василий Кучин