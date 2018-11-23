Верховный суд РФ разъяснил момент о правилах парковки на придомовых территориях для собственников жилья, сообщает DEITA.RU. В суде сообщили, что разобрали дело гражданки, которой соседи по дому отказали в праве иметь парковочное место и вернули сумму взноса на лицевой счет. Причиной такого поступка названа неправильная парковка.

Гражданка потребовала судебного разбирательства и добилась подтверждения своих прав.

В Верховном суде сослались на пленум № 25 от 23 июня 2015 года и подтвердили, что собственнику квартиры принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом в доме. В том числе и парковочным местом.

К тому же право на беспрепятственный въезд в свой двор закреплено в протоколе общего собрания жильцов. Собрание автовладельцев дома не может помешать гражданину парковаться в своем дворе - у него нет таких полномочий. Так постановил Верховный суд.

Анастасия Туркова