Праздничные дни ознаменовали начало самой бойкой торговли, сообщает DEITA.RU.

Только «отшумела» тюльпановая торговля на 8 марта, как сразу за ней пришла другая. И надо сказать, что этот цветочный товар — абсолютно незаконный. В отличие от тюльпанов, которыми торговали как в отведенных для этого местах, так и на обочинах дорогах и во дворах, что уже считалось нарушением и каралось штрафом.

С первоцветами – другое дело. Их продавать нельзя вообще. Но подснежники неизменно пользуются большим покупательским спросом, потому с первыми весенними деньками на улицах всех российских городов появляются подснежники. При этом каждый год в России проводится операция «Первоцвет», но торговля подснежниками не исчезает.

В праздничные выходные на ярко-желтые букетики первоцветов была установлена цена от 100 (примерно 5-7 цветочков) до 250 рублей (от 7-9 штук). Самые дорогие продавались не просто перевязанные веревочкой или резинкой, а уже «рассаженные» по маленьким декоративным вазончикам, многие из которых были сделаны из бересты.