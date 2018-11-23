Праздничные дни ознаменовали начало самой бойкой торговли, сообщает DEITA.RU.
Только «отшумела» тюльпановая торговля на 8 марта, как сразу за ней пришла другая. И надо сказать, что этот цветочный товар — абсолютно незаконный. В отличие от тюльпанов, которыми торговали как в отведенных для этого местах, так и на обочинах дорогах и во дворах, что уже считалось нарушением и каралось штрафом.
С первоцветами – другое дело. Их продавать нельзя вообще. Но подснежники неизменно пользуются большим покупательским спросом, потому с первыми весенними деньками на улицах всех российских городов появляются подснежники. При этом каждый год в России проводится операция «Первоцвет», но торговля подснежниками не исчезает.
В праздничные выходные на ярко-желтые букетики первоцветов была установлена цена от 100 (примерно 5-7 цветочков) до 250 рублей (от 7-9 штук). Самые дорогие продавались не просто перевязанные веревочкой или резинкой, а уже «рассаженные» по маленьким декоративным вазончикам, многие из которых были сделаны из бересты.
«Это не с живой березы, а с сучков, которые старые или обгорели, - сказала одна из продавщиц, - вот такой красивый весенний подарочек получился. Не жалко ли цветов? Да мы чуть-чуть, всего десяток букетиков маленьких собрали», - сказала собеседница.
Как выяснилось, девушка не знала, что первоцветами торговать запрещено. Или сделала вид, что не знает. По крайней мере, торговля шла достаточно бойко: многие подходили, покупали, совершенно не задумываясь над тем, что многие первоцветы находятся на грани исчезновения и могут просто вымереть, как мамонты. Природоохранное законодательство четко определяет степень ответственности (как известно незнание закона не освобождает от наказания). Для тех, кто забыл или не знал, напоминаем, что по кодексу об Административных правонарушениях за уничтожение первоцветов установлен штраф, который может составить от 2000 до 5000 рублей для физлиц, для должностных лиц сумма достигает 20 000 рублей, а юрлицам грозит уже больший штраф – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Плюс еще дополнительно насчитают за каждый сорванный (читай – уничтоженный) цветок.
Примечательно, что в Приморье подснежников отродясь не бывало. Если, конечно, не считать все цветы, которые не боятся холода и мужественно пробиваются сквозь снег, подснежниками.
В переводе с латыни подснежник - «Galanthus» - молочный цветок, то есть белого цвета. А первые приморские цветочные «ковры» - желтые. И местный первоцвет называется Adonis amurensis (Адонис Амурский или горицвет). Это растение семейства лютиковых, но также охраняется законом.
Инна Эстрина