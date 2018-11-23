25 февраля погоду в Приморье будет определять поле пониженного атмосферного давления, на севере местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...-2°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачнось, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха +3...+5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4...+6°C.

Михаил Грач