Родственники ветерана войны и труда рассказали вопиющий случай отношения к пожилому человеку в приморской здравнице, сообщает DEITA.RU.Ветеранов войны и труда принято вспоминать в основном накануне праздника Победы. Иногда - в местных локальных торжественных случаях вроде годовщины прорыва блокады Ленинграда или освобождения праздника и поселка. Цветы, подарки, фото на память. Но как только праздники заканчиваются, ветераны нередко могут столкнуться с отношением, которое можно назвать диким.Ветерану труда, вдове инвалида Великой Отечественной войны Любови Степановне Михеевой на днях исполнится 89 лет. Живет она в поселке Дунай самостоятельно, но родственники постоянно проведывают ее, помогая по хозяйству.Во время очередного визита 25 февраля родственники обнаружили Любовь Степановну без движения: ветерану стало плохо. Вызвали «скорую помощь», которая прибыла, надо отметить, незамедлительно. Врач сделал кардиограмму, осмотрел больную и предложил отвезти в больницу города Фокино.Однако родственники были удивлены тому, что скорая помощь больных фактически не забирает: нести на носилках в карету некому – в бригаде лишь врач и девушка-фельдшер. Походив по соседям, нашли-таки крепких парней, которые аккуратно вынесли обездвиженную женщину к машине.



Гражданская больница в Фокино находится на территории военного госпиталя. Как рассказали родные ветерана, больную осмотрели и вывезли на каталке в обшарпанный холодный коридор приемного покоя. По словам родственников, врачи предложили им забрать ее домой, причем самостоятельно. Как именно везти неподвижную женщину с бледно-зеленым лицом, не имея носилок, не уточнялось.

«Вывезли человека, бросили, не оказав ему медицинской помощи, и сказали: «Что хотите, то и делайте. А что мы можем сделать? Если бы она ходила или хотя бы сидела…», - не скрывали возмущения родственники больной в разговоре с корреспондентом DEITA.RU.

Вечерело. После долгих переговоров с начмедом, срывавшихся в скандал, автомобиль для транспортировки в Дунай все-таки выделили. Но с подъемом на этаж возникла та же проблема, что и со спуском. Если врач помочь согласился, то водитель отказался категорически. Ночью, разбудив соседей, помощь все-таки найти удалось.



«Ситуация, конечно, дикая. Вот чего наши ветераны заслужили: вывезти в коридор и бросить», - недоумевают родственники, вспоминая древнюю японскую легенду о Нараяме, когда стариков уносили погибать на холодную гору.

Формально, по отдельным моментам, медики, возможно, и правы. Подобные случаи последние 5 лет колыхают общественное мнение в разных регионах страны. 5 лет – потому что с 1 января 2014 года, согласно приказу Минздрава РФ «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» санитары в бригадах были сокращены. Сейчас, если необходимо перенести пациента на носилках до автомобиля, сотрудники бригады «скорой» должны обратиться с просьбой оказать содействие к родственникам или к другим окружающим. Водитель «Скорой» по установленным нормам не имеет права покидать автомобиль, начиненный дорогостоящей аппаратурой.

Но чего ждать в недалеком будущем? Какой такой очередной оптимизации? Видимо, когда у «скорой» отберут сами машины, чтобы не подвергать риску дорогостоящую аппаратуру. У родственников и окружающих могут быть личные автомобили, а у кого нет, будут пользоваться такси. Ну а в качестве «носильщиков» - вызывать МЧС. Времена сильно изменились, и нормальные человеческие решения не всегда работают. И это тоже примета времени.

И еще один «штрих» к «доступной» медицинской помощи. В больнице родственникам пообещали, что «завтра же» больную дома посетит врач. Который у ветерана труда так и не появился.



Дмитрий Санников