К 74-й годовщине Победы владивостокским ветеранам Великой Отечественной войны подарят денежные сертификаты, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

По решению Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в этом году от мэрии участникам Великой Отечественной войны будут вручать сертификаты номиналом 5 500 рублей.

Подарки будут вручаться на предпраздничных заседаниях и по адресам проживания участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Всего в этом году подарки получат по предварительным данным 310 человек.



Таисия Масина