Первокурсники-высокобалльники ВГУЭС получают высокие стипендии, учат иностранные языки и снимаются в кино, сообщает DEITA.RU

В университет поступает много абитуриентов-высокобалльников, набравших по результатам ЕГЭ от 200 баллов и выше. Стоит отметить, что в 2018 году на все направления, кроме технических, на бюджетные места зачислены только высокобалльники.

Во втором семестре каждому первокурснику становится понятно, чем же университет отличается от школы, как адаптироваться к новой взрослой жизни и не потеряться в многообразии студенческих забот. Сегодня ребята получают высокие стипендии, учат иностранные языки и снимаются в кино.

Виктория Земляная, студентка 1 курса направления «Дизайн костюма» рассказала о том, чем сегодня занимаются первокурсники и, конечно, о том почему поступила на дизайнера: «Я выбрала творческую специальность, и в будущем вижу себя только в fashion-индустрии, например, дизайнером модного дома. Я хочу делать эскизы, и кроить, и шить. До поступления в университет я тоже выбирала творческие направления – ходила в танцевальную студию и художественный кружок».





Во ВГУЭС очень много возможностей, и это правда. Изначально, когда я выбирала вуз, то видела только внешнюю оболочку, что он красивый и большой, что есть высокие стипендии для абитуриентов с высокими баллами, конкретно в моем случае 10000 рублей в месяц. После поступления выяснилось, что университетская жизнь еще разнообразнее.

Конечно, больше всего я сосредоточена на учебе, но вот, где я успела еще поучаствовать: Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»(12+) (наша команда заняла 3-е место) и съемка в фильме для II Дальневосточного фестиваля игрового кино «Точка возврата»(12+). Фильм снимали студенты Высшей школы телевидения ВГУЭС, а я была актрисой.

Кирилл Радионенко, студент 1 курса направления «Юриспруденция» в поисках знаний уехал из родного дома и привыкает к новому городу: «Я приехал из Комсомольска-на-Амуре. С детства мечтал стать юристом, вижу в этой профессии перспективу. Университет выбирал по отзывам, про ВГУЭС информация была только положительная – большой, современный, в центре города. В итоге поступил, чему очень рад: хороший вуз, квалифицированные преподаватели, высокая стипендия – 10000 рублей, такой больше нигде нет».

Живу я в общежитии. Сначала было предубеждение, что там соберется недисциплинированная молодежь с детским поведением, но на деле оказалось, что там живут счастливые и активные люди, у которых есть цели и своя жизненная позиция, они из разных городов и стран – именно такие студенты ВГУЭС. Помимо основной учебы я занимаюсь в фитнес-клубе «Чемпион» и дополнительно изучаю английский язык в Институте иностранных языков.

Стоит отметить, в этом году во ВГУЭС зачислено на все направления подготовки около 3 тысяч человек, причём первокурсников-бакалавров в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

Чтобы больше узнать о вузе, предлагаемых специальностях и жизни изнутри, ВГУЭС приглашает приморцев на День открытых дверей в новом формате – марафон профессиональных проб "Погружение в профессию" (12+).

В программе мероприятия – погружение в профессию, увлекательные квесты, деловые игры, интерактивные занятия и мастер-классы по направлениям подготовки университета. Полная программа на сайте www.vvsu.ru

Мероприятие пройдет в субботу, 16 марта, в зимнем саду ВГУЭС. Начало в 12.00.

Екатерина Брязгунова