Заместитель губернатора Константин Межонов покидает администрацию края, сообщает DEITA.RU.

Вице-губернатор Приморского края Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает ряд источников в приморских СМИ. По слухам, чиновник решил покинуть пост после громкого скандала в школе города Большой Камень, где родитель одного из детей устроил самосуд над пятиклассником. Эта история обнажила ряд серьезных проблем в приморском образовании, решать которые, видимо, будет уже другой руководитель.

Отметим, что DEITA.RU сообщала о тревожной ситуации в школе № 2 Большого Камня с декабря 2018 года, отправляла официальные запросы в профильное управление края, однако реакция чиновников последовала только после скандальной истории в школьном туалете.

Напомним, что Константин Межонов работал в администрации Приморья с 2017 года по приглашению экс-губернатора Андрея Тарасенко.

Дмитрий Шевченко