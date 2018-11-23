Два молодых человека из Владивостока попытались поплавать на льдине, сообщает DEITA.RU.



На видео, размещённом в социальных сетях видно, что в районе Спортивной набережной двое парней пытаются грести импровизированными вёслами, стоя на льдине. Опасная шалость юношей попалась на глаза сотрудникам полиции, которые встретили любителей поплавать на берегу.

Ситуация вызвала бурю комментариев в инстаграме: «И что? Я всегда в детстве на льдинах катался», «Морские котики», «Только у меня в голове играет песня из «Пиратов Карибского моря?», «Навигация ещё не открыта».

Дмитрий Шевченко