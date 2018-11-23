В Приморье ликвидирован пожар, угрожавший Дальневосточному морскому заповеднику, сообщает DEITA.RU.

По информации ведомства, огонь начал подступать к природоохранной зоне вечером 11 марта. Инспекторы заповедника, заметив его приближение, незамедлительно сообщили об этом в пожарную часть посёлка Краскино и, вооружившись пневмо-огнетушителями и другими противопожарными средствами, начали самостоятельную борьбу со стихией.





К тому моменту видимый фронт пала составлял уже километр. Совместными усилиями с прибывшими пожарными Хасанского района удалось полностью потушить пожар к трём часам ночи 12 марта.

Дмитрий Шевченко