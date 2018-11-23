Утро 8 марта одной из жительниц приморского города Арсеньева началось очень романтично, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик dpskontrol_125rus, весь дом слушал серенаду про любовь утром в Международный женский день. Одному из жителей даже удалось запечатлеть современного романтика на камеру смартфона.

Необычное поздравление вызвало бурное обсуждение в Сети. «Молодец», «Голос шикарный», «Такое вот у не увидишь нигде», «Не перевелись ещё Дон Жуаны», «Как же это мило! За душу берёт! Ну почему это больше не в моде?!», «Это здорово! Мужчина не стесняется проявлять свои чувства! Пусть у этой пары все хорошо вместе сложиться», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова