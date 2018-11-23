Укушенные волком жители села в Амурской области могли заразиться бешенством, сообщает DEITA.RU. Специалисты областной ветеринарной лаборатории обследовали напавшего хищника и обнаружили у него бешенство. Об этом рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

В ближайшее время в селе введут карантин по бешенству. Четверо пострадавших мужчин, укушенных волком, находятся под наблюдением врачей. Стоит отметить, когда стало известно о нападении бешеного животного, сельчанам удалось его выследить и задушить.





Также обнаружено и изолировано несколько укушенных волком собак. Они на 10 дней помещены на карантин, говорит Сергей Самохвалов.

Анастасия Туркова