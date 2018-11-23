«Винную дорогу Крыма» представили на крупнейшей международной выставке «Интурмаркет» в Москве, сообщает DEITA.RU по материалам правительства региона.

Курортные районы полуострова Крым презентовали посетителям уникальные возможности крымских санаториев, познакомили их с популярными и новыми туристическими маршрутами, всемирно известными достопримечательностями.

Всего на «Интурмаркете» представлены туристические продукты из более чем 70 субъектов РФ.

Среди основных тем выставки — последние актуальные нововведения от государства в области туризма, в частности, новая стратегия развития отрасли, система классификации гостиниц, комплекс мер по продвижению России на внутреннем и зарубежном рынках.

Накануне представители российских регионов предложили сформировать единый перечень портов и пунктов захода для иностранных круизных судов на территории Дальнего Востока.

Это предложение содержится в итоговой резолюции пленарного заседания по вопросам формирования Стратегии развития туризма до 2035 года, которое прошло на международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве.

Дмитрий Санников