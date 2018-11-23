Житель Спасского района совершил ДТП и не нашел ничего лучше, как скрыть преступление, подав заявление в полицию, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Он сообщил, что Nissan Presage, принадлежащий его сожительнице, угнали неизвестные.

Однако, позднее тайное стало явным и сотрудники правоохранительных органов выяснили, что донос оказался ложным, а заявитель - виновен в ДТП на участке автомобильной дороги «Спасск-Дальний-Варфоломеевка».

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.



Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Таисия Масина