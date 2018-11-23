Source «Deita.ru»
Житель Спасского района совершил ДТП и не нашел ничего лучше, как скрыть преступление, подав заявление в полицию, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.
Он сообщил, что Nissan Presage, принадлежащий его сожительнице, угнали неизвестные.
Однако, позднее тайное стало явным и сотрудники правоохранительных органов выяснили, что донос оказался ложным, а заявитель - виновен в ДТП на участке автомобильной дороги «Спасск-Дальний-Варфоломеевка».
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.
Суд приговорил его к 1 году 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Таисия Масина
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