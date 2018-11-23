Странное дорожно-транспортное происшествие случилось во Владивостоке на улице Катерной в полночь в понедельник, 11 марта, сообщает DEITA.RU.

Судя по фотографиям, опубликованным в паблике dpskontrol_125rus, вишневый автомобиль, похожий на Lexus, в результате аварии получил серьезные механические повреждения. Однако второго участника аварии поблизости видно не было.





По мнению пользователей соцсетей, брошенный на обочине автомобиль выглядит таким образом, будто внутри что-то взорвалось.

Екатерина Брязгунова