Жители России смогут в упрощенном порядке оформить в собственность машино-место, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон, подготовленный Минэкономразвития, вынесен на общественные обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Главная задача проекта заключается в том, чтобы граждане, у которых есть гараж, но нет на них документов, оформили их в собственность и приобрели участок земли под ним в упрощенном порядке.

Напомним, что на сегодняшний день в современном законодательстве нет таких понятий, как «гараж» и «гаражный кооператив», в связи с этим граждане не спешат их оформлять в собственность.

Екатерина Брязгунова