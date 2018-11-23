Во Владивостоке суд рассмотрит дело о покушении на мошенничество, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Установлено, что в июне минувшего года злоумышленник получил от своего знакомого sim-карту из украденного телефона и связался с владельцем. Во время разговора он предложил потерпевшему выкупить телефон за три тысячи рублей. Деньги просил перевести на банковскую карту. При этом достоверно знал, что смартфон уничтожен и возвращать нечего.

Владелец заметил неладное, поэтому на уловку мошенников не поддался.

В настоящее время уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество» передано в суд. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в отношении мужчины, который передал ему телефон, также возбуждено уголовное дело.

Екатерина Брязгунова