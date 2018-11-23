Новый запрет, касающийся долгов, подписал президент России Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.

Теперь, со дня вступления его в силу с 1 июня 2020 года запрещено списывать долги с пенсий и пособий. Это значит, что приставы не смогут блокировать счета, куда поступает денежное возмещение вреда здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, пенсии, социальные пособия, в том числе родителям, средства материнского капитала, выплаты по потере кормильца и компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Данные нововведения добавят кредитным организациям работы - так как приставы не могут знать, откуда и за что деньги поступили на счет,

банкам придется самостоятельно выполнять требования о взыскании средств, либо их аресте, пишут Известия. Также работы прибавится и работодателям - их обяжут указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода, который установлен Центробанком.

Таисия Масина