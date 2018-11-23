1 марта Владивосток окончательно потерял лидерство в рейтинге российских голосов, сообщает DEITA.RU.

По результатам голосования, опубликованным на портале Город-России.рф, Дальневосточная столица опустилась на вторую сточку. За нее проголосовали чуть больше 62 тысяч человек.

На данный момент в рейтинге лидирует столица Республики Чувашия — город Чебоксары. За него свой голос отдали уже почти 100 тысяч человек.

Отметим, в ежегодном голосовании участвуют 83 российских города. Москва расположилась на 41-й строке, а Санкт-Петербург — на 23-й.

Ранее прошла информация, что благодаря активности жителей Приморья Владивосток стал символом новой купюры номиналом в 2 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова