Общегородская ярмарка открывает весенний сезон, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Ярмарка откроется в субботу, 2 марта. Купить здесь свежие фермерские продукты можно будет в течение всего дня, с 10:00 до 17:00 часов.

Помимо продуктов 2 марта появится в торговых рядах и классический весенний товар - семена различных растений.



Привозят свою продукцию множество мелких хозяйств, которые занимаются копчением и приготовлением полуфабрикатов. При этом в полном объёме представлены продукты от основных крупных производителей – это мясная и молочная продукция.

Михаил Грач