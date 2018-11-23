Владивосток входит в пятерку лучших городов для празднования Дня защитника Отечества, об этом DEITA.RU сообщили в аналитическом агентстве ТурСтат.

В первую десятку городов с лучшими праздничными салютами и фейерверками 23 февраля входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула.

Напомним, салют пройдет в 21 час тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Екатерина Брязгунова