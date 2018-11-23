Начавшийся во Владивостоке в полдень 12 марта снегопад начинает сказываться на дорожной обстановке, сообщает DEITA.RU.



По данным сервиса Яндекс. Карты, сложные погодные условия провоцируют образование пробок на дорогах Дальневосточной столицы. К 14 часам наблюдается затор на Золотом мосту в сторону центра, растягиваясь до Некрасовской.

Замедленное движение у центральной площади, в районе Дальпресса и на кольце Первой речки. Большая пробка образовалась на пересечении проспекта столетия и Русской. Практически стоит движение на спуске с Выселковой.

Напомним, синоптики обещают уменьшение интенсивности снегопада только в утру 13 марта.

Обновление

По состоянию на 15 часов, ввиду прекращения интенсивного снегопада дорожная ситуация во Владивостоке существенно улучшилась. Судя по данным сервиса Яндекс. Карты, затрудненное движение наблюдается на улице Выселковой. Традиционная пробка на Русской по-прежнему на своем законном месте. На остальных улицах и переулках движение практически свободное. Сервис показывает пробки три балла.





Карта: 15 часов 18 минут

Дмитрий Шевченко