В преддверии Всемирного женского дня, в четверг, 7 марта, Владивосток традиционно встал в многокилометровой автомобильной пробке, сообщает DEITA.RU.

Судя по карте Яндекс. Пробки, в обе стороны стоит Золотой мост, а также улица Калинина перед заездом на мост со стороны Чуркина. Далее автомобильный затор плавно перетекает на улицу Некрасовскую, а оттуда уже и на 100-летие Владивостока. Свободное движение в данном направлении начинается только после развязки на Русской, а до этого машины толкаются со скоростью не более 7 километров в час.





Что касается Русской, там тоже автомобилистам приходится постоять. Это относится только к тем, кто двигается по направлению к проспекту.

Все плохо перед Рудневским мостом со стороны Второй речки, в обратном направлении тоже затор, но он начинается в районе улицы Дальней, и он некритичный.

Центральная часть Владивостока стоит просто в одной бесконечной пробке. Проехать со скоростью более 5 километров в час невозможно.

Екатерина Брязгунова