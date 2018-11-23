Приказом министра культуры Владимира Мединского директором нового музея назначен член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай, сообщили DEITA.RU в пресс-службе министерства культуры РФ.

Сейчас Виктор Шалай также возглавляет Приморский государственный объединённый музей им. Арсеньева. Планируется, что этот региональный музей войдет во вновь созданную федеральную структуру, сохранив при этом имя выдающегося исследователя, путешественника и писателя Владимира Арсеньева.

Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» создан во исполнение поручения президента России Владимира Путина Министерством культуры РФ создан. Основными направлениями работы нового учреждения являются просветительная, научно-исследовательская и образовательная деятельность в отношении уникального памятника истории и архитектуры – Владивостокской крепости. Также музей-заповедник возьмет на себя ответственность за передаваемые ему объекты культурного и природного наследия, обеспечит доступ к ним граждан.

Создание федерального музея-заповедника на базе Владивостокской крепости одобрил президент России Владимир Путин.

В Думе города Владивостока эффективно трудится рабочая группа по развитию парковой, культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость» и туризму. В состав рабочей группы вошли депутаты Думы города Владивостока, представители инспекции по охране объектов культурного наследия, туристических компаний, общественных организаций, эксперты, активные горожане.

«В свое время Владивостокская крепость была надежным оборонительным сооружением, гарантирующим безопасность. Сейчас ее восстановление связано и с военно-патриотическим воспитанием молодежи, и с повышением туристической привлекательности региона», – подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Дмитрий Санников