Приморские спортсмены показали отличные результаты на первенстве Дальнего Востока по рукопашному бою и международных аренах. Владивостокский морской рыбный порт, выступивший спонсором наших чемпионов, с гордостью поздравил земляков со значимыми достижениями, сообщает DEITA.RU.

Этот февраль принес сразу несколько наград в копилку приморских спортсменов. На прошедшем в Благовещенске первенстве Дальнего Востока по рукопашному бою приморские спортсмены заняли 2 место в общекомандном зачете, теперь они будут защищать честь региона на всероссийских соревнованиях в Волгограде и Орле. Места на пьедестале завоевали Али Шахвердиев, Алина Павленко, Семен Филонов, Алексей Летучий и Даниил Дамаскин, сообщили во Владивостокском морском рыбном порту, который оказал спонсорскую помощь приморским спортсменам.

Кроме того, один из наших земляков, Андрей Бобров, взял серебро на отборочном квалификационном чемпионате Abu Dhabi WORLD PROFESSIONAL Jiu-Jitsu Qualifying Series, который состоялся в столице Республики Корея городе Сеуле. И боец не собирается останавливаться на достигнутом, он уже начал подготовку к соревнованиям ASIA Continental PRO Jiu-Jitsu Championship – GI, который является частью чемпионата ОАЭ.

Спортивное спонсорство является одной из лучших традиций ОАО «Владморрыбпорт». Владивостокский морской рыбный порт систематически оказывает помощь в организации соревнований, а также материальную поддержку спортсменам для участия в международных чемпионатах. По словам руководства компании, поддержка здорового образа жизни – важная часть корпоративной политики.

«Здоровый образ жизни для нас – не пустые слова. Владивостокский морской рыбный порт постоянно поддерживает развитие как массового, так и профессионального спорта. Сотрудники порта и сами охотно принимают участие в различных спартакиадах и турнирах. Награды, полученные титулованными спортсменами, а также работниками нашего Порта на любительских соревнованиях, занимают почетное место в музее ОАО «Владморрыбпорт», - подчеркнули в компании.

Отметим, Владивостокский морской рыбный порт – одно из градообразующих предприятий дальневосточной столицы. В прошлом году компания отметила свое 80-летие новыми рекордами грузооборота и масштабными планами по развитию предприятия. Так, уже этой весной Владморрыбпорт приступит к строительству нового холодильно-складского комплекса, который позволит увеличить перевалку рыбной продукции почти в два раза. Напомним, что ВМРП лидирует по обработке рыбы среди российских портов.

Светлана Алеутская