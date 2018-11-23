Работодателям запретили требовать у китаянок тест на беременность, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Синьхуа».

Власти Китая предприняли неожиданные меры по защите представительниц прекрасного пола, которые хотят трудиться. Теперь работодателям Поднебесной запрещено не только спрашивать у китаянок о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность, но даже в вакансии указывать пол кандидата.

Тем бизнесменам, которые рискнут пренебречь законом, предстоит оплатить серьезный штраф — 10 тысяч юаней, что эквивалентно 1,5 тысячи долларов.

Напомним, ранее в Китае женщина обязана была пройти тест на определение беременности при приеме на работу. В связи с этим количество трудоустроенных женщин с 73-х процентов 30 лет назад сократилось до 61-го.

Стоит отметить, что мир становится лояльней к дамам. Так, женщин Саудовской Аравии наделили правом водитель автомобили и самостоятельно выбирать способ деторождения.

Екатерина Брязгунова