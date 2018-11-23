В России социальные выплаты полностью защитили от случайных арестов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал главный судебный пристав России Дмитрий Аристов на коллегии ведомства в четверг, 14 марта.

Благодаря недавно принятым законам, должникам удастся сохранить небольшие суммы на счетах. Согласно новому законодательству, запрещено списывать в счет долга социальные пособия, которые предназначены исключительно для поддержки человека в трудной жизненной ситуации.

Ранее нередко случались истории, когда судебные приставы забирали последнее — то, на что не имели права. Позднее эти деньги, конечно, возвращались, но отсутствие денег нередко ставило человека в еще более трудную ситуацию.

Приставы проводили списания, не задумываясь, лишь по той причине, что на счетах зарплаты, накопления, а также социальные пособия никак не отличались. Теперь же соцпособия будут замаркированы.

Екатерина Брязгунова