По многочисленным просьбам жителей Владивостока администрация Приморья решила провести внеплановую проверку ООО «Управляющая компания 71-го микрорайона», сообщает DEITA.RU.

Как отметили в администрации, граждане жалуются на неудовлетворительную работу управляющей компании и требуют устранить правонарушения.

В конце 2018 года проверка этой УК уже проводилась, совместно с прокуратурой. Тогда же были выявлены факты нарушения содержания общего имущества в нескольких многоквартирных домах Владивостока. На основе этого в адрес компании было возбуждено административное дело.

Анастасия Туркова