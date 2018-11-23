Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, который мог бы повысить МРОТ до 25 000 рублей, сообщает DEITA.RU. Правительство не поддерживает ни эту инициативу, ни предложение обновлять сумму прожиточного минимума каждые пять лет.

В кабмине сказали, что в документе не указано, как будут возвращаться в бюджет потраченные на инициативу средства. Большинство собравшихся выступили «против» законопроекта.

Депутат Госдумы Александр Шерин заметил, что правящая партия раз за разом выступает против любых инициатив, предполагающих повышение доходов россиян. А вот штрафы и налоги повышаются. Появляются новые запреты.

«Голодными, тупыми и больными управлять намного легче», — цитирует газета «Век» парламентария. Он извинился перед всеми, кого могут обидеть его слова, но добавил, что люди в стране вынуждены думать про оплату обучения для своих детей и съем жилья, поэтому вопросов к власти не так много. А будучи обеспеченными, люди стали бы предъявлять больше требований к власть имущим.

Напомним, что Владимир Путин подписал закон о соответствии МРОТ прожиточному минимуму с 2019 года. Люди получают по 11 163 рубля, и значительно повышаться эта сумма не будет.

Анастасия Туркова